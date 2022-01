Belo Horizonte inicia a vacinação contra a Covid-19 em crianças sem comorbidades na quinta-feira (20). A convocação para recebimento do imunizante vale para nascidos entre 21 de janeiro e junho de 2010. A aplicação seguirá acontecendo em escolas, das 9h às 17h, e a lista com os endereços pode ser consultada no site da Prefeitura.

A PBH justifica essa restrição de idade pelo número de doses recebidas do Ministério da Saúde, cerca de 10.500.

Para a criança receber a vacina, é preciso apresentar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacinação. Além disso, é preciso estar acompanhado de pais ou responsáveis. Caso o menor precise ir ao ponto de vacinação com um terceiro, é preciso que o responsável legal preencha um termo de autorização.

Ações de repescagem seguem acontecendo nas escolas para imunização de crianças com comorbidades, deficiência permanente, indígenas ou quilombolas. Ao longo da semana também segue o trabalho com equipes volantes para imunização do público infantil com mobilidade reduzida ou acamado.

Veja o calendário:

Quarta-feira (19)

Dose de reforço para pessoas de 53 e 51 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses

Repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação.

Quinta-feira (20)

Primeira dose para crianças sem comorbidades nascidas de janeiro a junho de 2010 e que ainda tenham 11 anos na data da vacinação

Dose de reforço para pessoas de 49 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses

Dose de reforço para pessoas de 19 anos, vacinadas com a CoronaVac, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses

Sexta-feira (21)

Dose de reforço para pessoas de 18 anos, vacinadas com a CoronaVac, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses

Repescagem de dose de reforço para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses

Repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, e crianças sem comorbidades nascidas de janeiro a junho de 2010 e que ainda tenham 11 anos na data da vacinação

Dose de reforço

A partir desta quarta-feira (19), se uma pessoa, independentemente da idade, já completou o prazo de 4 meses da segunda dose, pode procurar um dos pontos de vacinação para tomar o reforço. Ainda assim, os chamamentos por faixa etária seguirão acontecendo.

Horário de funcionamento dos pontos de vacinação

O horário de funcionamento dos Centros de Saúde e postos extras é das 8h às 17h. Já dos pontos de drive-thru é das 8h às 16h30. Os shoppings funcionam das 13h às 19h30 e as escolas das 9h às 17h.

