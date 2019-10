Três homens foram presos com 257 pássaros silvestres, na madrugada desta quinta-feira (24), em duas abordagens na BR 040, em Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais.

A primeira ocorrência foi por volta de 1h30. Um homem de 24 anos, que estava em um GM Cobalt, com placa de Belo Horizonte, foi flagrado com 93 papagaios, seis araras canindés, duas araras vermelhas e três jandaias em caixas improvisadas. Aos policiais, ele informou que saiu de Unaí, no Noroeste do estado, com destino à cidade de Contagem, na região metropolitana. O passageiro de 28 anos confirmou a versão do condutor e alegou que tinha conhecimento sobre o transporte dos pássaros.

Mais tarde, por volta das 5h15, os policiais abordaram um Renault Logan, também com placa de BH. Um homem de 55 anos estava no veículo, que transportava outros 140 papagaios, três araras e 10 pássaros-pretos, dentro de caixas, no porta-malas. O motorista informou que havia saído de João Pinheiro, no Noroeste de Minas, e também seguia para Contagem.

Os pássaros foram recolhidos pela equipe do Ibama, que esteve no local. E os veículo foram entregues a depositário fiel.

* Fonte: PRF

