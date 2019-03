O crescimento do Carnaval de Belo Horizonte tem repercutido em todo o país e atraído cada vez mais turistas para a cidade. A explosão da festa, no entanto, impõe à capital uma série de desafios. Além da necessidade de se rever a quantidade e a distribuição dos banheiros químicos, o principal alerta é para a segurança dos foliões.

Neste ano, ocorrências graves assustaram quem escolheu passar o feriadão na metrópole. Houve registro de pessoas baleadas e esfaqueadas e até de morte durante uma briga. Na Praça da Estação, no Centro, uma jovem foi estuprada. Os casos aconteceram à noite, após a dispersão dos blocos. Presidente interino da Belotur, Gilberto Castro afirma ser necessário analisar onde os crimes ocorreram. “Vamos discutir e atuar nessas áreas de maior vulnerabilidade”, adiantou o gestor.

O assessor de imprensa da Polícia Militar, capitão Cristiano Araújo, garante que os registros foram pontuais. “O que se pode perceber nas ruas é um Carnaval seguro”, afirmou. Segundo ele, as ocorrências reforçaram a intensificação das abordagens a suspeitos, para que os delitos não se repitam.

O Corpo de Bombeiros realizou, em média, 108 atendimentos por dia na folia da capital; maioria das ocorrências foi por uso de álcool e drogas

Casos

Um dos registros que mais chamou a atenção foi no bairro Castelo, na Pampulha. Após um evento momesco, dois homens se desentenderam depois que um deles, alcoolizado, vomitou no pé de uma mulher. O namorado dela não gostou e foi tirar satisfação com o rapaz. Agredido, acabou desmaiando e foi espancado até a morte.

Também no domingo, por volta de 20h, um jovem, de 18 anos, foi baleado no abdômen, na esquina das ruas Professor Moraes com Santa Rita Durão, na Savassi, na região Centro-Sul. Outra ocorrência aconteceu por volta do mesmo horário, também na Savassi, onde uma mulher, de 33, levou tiros na perna, depois de uma confusão generalizada.

No mesmo local, minutos depois, um rapaz de 19 anos foi ferido no pé. Já na segunda-feira, dois turistas franceses foram esfaqueados por bandidos em uma tentativa de assalto na avenida dos Andradas, no Centro de BH. Segundo a Polícia Militar, crime ocorreu por volta das 23h e os estrangeiros teriam tentado reagir.

Uma das vítimas foi atingida nas costas e a outra no tórax. Ambas foram levadas para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, sem risco de morte. Os assaltantes não levaram nada delas.



Índices

Em todo o Estado, de acordo com a PM, houve redução de 59% no número de crimes violentos registrados na folia na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os casos de tráfico de drogas caíram de 122 em 2018 para 52 em 2019.