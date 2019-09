Centenas de doses de vacinas podem ter perdido o efeito após terem ficado sem refrigeração adequada na madrugada dessa segunda-feira (23), no Centro de Saúde Dom Orione, na Pampulha. O motivo: furto de fiação de energia.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 2h da madrugada de segunda um homem cortou as cercas elétricas laterais do posto, pulou o muro e entrou no posto de saúde. O criminoso furtou os fios da rede e também uma câmera que registrava imagens no local.

Uma enfermeira do centro de saúde relatou aos militares que 972 doses de vacinas podem ter sido estragadas. Ela também informou que, pela manhã, logo após chegarem ao posto, acionaram o protocolo interno e acionaram o setor de imunizações da prefeitura para que as condições dos medicamentos fossem periciadas.

Ninguém foi preso até o momento. O caso foi encerrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil.