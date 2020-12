Um ônibus foi incendiado por dois criminosos no fim da noite de quarta-feira (16), no bairro Cidade Neviana, em Ribeirão da Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime, segundo a Polícia Militar (PM), teria sido ordenado por detentos.

De acordo com relatos do motorista da linha 6360, que faz o trajeto Cidade Neviana/Belo Horizonte, ele seguia na avenida Bandeirantes quando dois suspeitos entraram no veículo e ordenaram que ele tirasse os pertences pessoais e saísse do ônibus. Um bilhete contendo o motivo do crime, uma “retaliação ao que estava acontecendo com presos em uma cadeia” foi entregue ao condutor.

Eles usaram um galão, com um líquido inflamável, para incendiar o coletivo, que ficou totalmente destruído após a ação. Uma equipe de militares do Corpo de Bombeiros esteve no local e controlou as chamas. Ainda segundo a PM, alguns fios de alta tensão foram rompidos durante a ocorrência.

Os suspeitos fugiram do local e ainda não foram presos. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de plantão de Ribeirão das Neves.

