A Polícia Civil está investigando o ataque a uma agência do Banco do Brasil, em Virginópolis, no Vale do Rio Doce, na madrugada desta segunda-feira (25).

Segundo a Polícia Militar, os criminosos acionaram os explosivos por volta das 2h50 e ainda não há informações sobre a quantia que foi levada e o número de suspeitos que participaram da ação.

Ainda conforme a PM, os dispositivos de segurança como alarme e cortina de fumaça foram acionados. O imóvel ficou bastante danificado e uma perícia vai avaliar os danos estruturais do prédio. O carro utilizado na fuga era clonado e foi encontrado queimado próximo à cidade de Sabinópolis.