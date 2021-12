Com as chuvas que vêm atingindo Minas nos últimos dias, o governo do Estado declarou situação de emergência em dezenas de municípios, especialmente no Vale do Jequitinhonha.

Para ajudar a população desabrigada nessa região, a Cruz Vermelha de Belo Horizonte lançou a campanha "SOS Chuvas Vale do Jequitinhonha" na última terça-feira (14). Interessados em ajudar podem doar alimentos, água, produtos de limpeza e higiene pessoal, além de doações financeiras.

A Cruz Vermelha pede que, por enquanto, não sejam doadas roupas e calçados.

De acordo com a entidade assistencial, são mais de 15 mil pessoas afetadas de alguma forma pelas chuvas, com 1979 desabrigados e 9565 desalojados. As cidades de Águas Formosas e Machacalis estão entre as mais atingidas.

Serviço:

"SOS Chuvas Vale do Jequitinhonha"

O que doar: alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de limpeza, vassouras e rodos, produtos de higiene Pessoal

Doação financeira: por meio do Pix da Cruz Vermelha, usando a chave "secretaria@cvbmg.org.br"

Endereço da Cruz Vermelha: Alameda Ezequiel Dias, 427, Centro, Belo Horizonte/MG

Funcionamento: todos os dias, das 8h às 18h

Mais informações: (31)3239-4227

