Quando o assunto é ajuda, a Cruz Vermelha é referência. Em Minas Gerais, esse auxílio à população em situação de vulnerabilidade é constante. Mas nem sempre é possível encontrar voluntários para as ações que se espalham pelo País.



Por isso, a Cruz Vermelha Brasileira e o Escoteiros do Brasil estão procurando pessoas que tenham disponibilidade e estão fora do grupo de risco para participar das atividades de combate à pandemia do novo coronavírus.



"O voluntário é o braço e alma da Cruz Vermelha. A gente tem um trabalho grande por causa dele. Nossas ações de entregas de cestas básicas ou outra ajuda acontecem justamente por causa desse braço", destacou o voluntário e diretor-financeiro da Cruz Vermelha - Filial Minas Gerais, Ricardo Oliveira.



Os interessados participarão de atividades de saúde e promoção de higiene, apoio psicossocial, campanhas de comunicação, triagem e destinação de doações.



Além de Minas Gerais, estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraná, Amapá e Sergipe também precisam de voluntários.



Como ser voluntário



Para ser voluntário da Cruz Vermela Brasileira é preciso ter mais de 18 anos, estar fora do grupo de risco (acima de 60 anos, ter diabetes, hipertensão ou doenças respiratórias crônicas) e ter a carteira de vacinação atualizada.



A inscrição deve ser feita em formulário na internet. Para a Cruz Vermelha - Filial Minas Gerais, o cadastro pode ser feito neste link.



A partir de segunda-feira (1º), acontecerá uma capacitação on-line para que os voluntários no Estado possam atuar nas ações de ajuda à população. "Neste momento de pandemia, a gente também tem que ter um cuidado ainda maior com o voluntário. Colocá-lo, inclusive, em um seguro (de vida)", explicou Ricardo Oliveira.