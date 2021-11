Os corpos das 26 pessoas mortas em operação policial no domingo (31), na zona rural de Varginha, no Sul de Minas, já começaram a ser periciados no Instituto Médico Legal de BH. Amostras de DNA foram coletadas e serão inseridas no banco nacional de perfis genéticos.

De acordo com a secretária executiva da Segurança Pública, a médica Tatiana Telles, com o cruzamento de dados será possíviel apontar uma eventual participação dos homens em outros crimes. "Muito provavelmente teremos coincidências dessa quadrilha em outros locais de crime pelo Brasil", explicou a perita durante coletiva na manhã desta segunda-feira (1º).

Segunda ela, os trabalhos para identificação dos corpos começou ainda em Varginha. "Nós começamos o trabalho assim que possível, e tivemos apoio de três viaturas do rabecão que fizeram o translado para BH por questões de logística."

Corpos numerados

Na capital, as vítimas foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML), na região Oeste da cidade. O médico legista Marcelo Mari conta como foram os primeiros passos do trabalho.

"Assim que os corpos chegaram, eles foram numerados, para evitar conflitos pelo grande número de vítimas. É um protocolo de ação semelhante ao usado no desastre de Brumadinho", explicou.

O legista disse que foram feitos exames de imagem e residografico (para apontar se há resíduos de pólvora nas mãos), além de nova coleta de digitais e DNA.

Força-tarefa

Conforme a Polícia Civil, foram mais de 12 horas de trabalho ao longo da madrugada de hoje. Ao menos 15 profissionais estiveram empenhados na ação, além de outros que estavam de plantão e sobreaviso.

A corporação orienta que familiares dos envolvidos devem comparecer no IML, na rua Nicias Continentino, 1.291, bairro Nova Gameleira, região Oeste da capital, para entregarem itens que ajudem na identificação dos corpos.

