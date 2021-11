Ao menos 11 pessoas ficaram feridas depois que um grupo de torcedores do Cruzeiro atacou um ônibus MOVE ocupado por atleticanos nesse domingo (28). Informações da Polícia Militar indicam que os torcedores voltavam do Mineirão quando foram alvo de uma emboscada dos rivais na região do Barreiro, em BH.

Segundo a PM, cerca de 30 membros de uma torcida organizada do Cruzeiro armaram a emboscada contra aproximadamente 45 atleticanos, que estavam no MOVE da linha 6350. Assim que os cruzeirenses fizeram o veículo parar, começaram a depredar a lataria e atirar coqueteis Molotov dentro do ônibus.

Os artefatos causaram princípio de incêndio dentro do coletivo, e alguns passageiros precisaram ser socorridos pelo Samu - um homem foi levado a um hospital particular, outros dois foram levados ao HPS João XXIII, enquanto outras oito vítimas foram encaminhadas pela PM para a UPA Barreiro. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

Testemunhas contaram aos militares que os autores usaram carros para cercar o ônibus. A PM localizou um dos veículos, e prendeu seis suspeitos. Com eles, foram apreendidos um soco inglês, um porrete e artefatos explosivos caseiros. Um dos presos estava ferido e também foi levado à UPA Barreiro.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setra-BH), "a empresa informou que foram quebradas várias janelas e todo o para-brisa do ônibus, além de danos sérios nas portas, que irá ficar fora de operação por vários dias. Os prejuízos foram calculados em cerca de R$ 30 mil reais".

A reportagem do Hoje em Dia entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno sobre o caso.

