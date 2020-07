A massa de ar seco sobre Belo Horizonte provocará, entre esta segunda (6) e sexta-feira (10), baixos índices de umidade relativa do ar, chegando a menos de 30%, de acordo com alerta emitido pela Defesa Civil da capital mineira.

No período de inverno, é comum a umidade relativa do ar nas grandes cidades ficar com este índice, o que exige cuidados com saúde por parte da população, como maior hidratação e ingestão de alimentos leves e frescos.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o índice ideal é entre 80% e 50%. Quando o ar está mais seco, as vias respiratórias trabalham em dobro, favorecendo à diminuição das defesas do organismo.

Com esta queda da imunidade do corpo, as pessoas ficam sujeitas a viroses, rinites, sinusites, dores de cabeça, sangramento nasal, garganta seca e irritada e crises de asma. Também podem ocorrer problemas oculares.