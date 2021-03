Mais da metade da população adulta brasileira está acima do peso. São mais de 96 milhões de pessoas, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na capital mineira, a situação não é diferente: 52,5% estão com excesso de peso e 19,9% sofrem com a obesidade, de acordo com a pesquisa Vigitel (2019), do Ministério da Saúde, publicada no ano passado.

A obesidade é considerada um problema de saúde pública e para alertar a população sobre os riscos do excesso de peso, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) lançou a campanha Cuidar de todas as formas.

A médica e diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – Regional Minas Gerais (SBEM-MG), Bruna Galvão Marinho, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre a campanha que tem várias ações durante o mês de março, nesta sexta-feira (5), às 18h. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje Em Dia.