Montar um cronograma de estudos para revisar toda a matéria com calma, treinar bastante a redação e realizar simulados são medidas essenciais para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Começar a estudar o mais cedo possível para as provas, que neste ano serão realizadas em 3 e 10 de novembro, também é primordial para os estudantes conseguirem boas notas.

O professor e coordenador do Pré-Enem Promove, José Simões, lembra que não adianta deixar a revisão para a última hora. “O teste cobra assuntos de todo o ensino médio, é muito denso. Então o cursinho é bom porque reúne e concentra o conteúdo que foi visto de forma dissolvida, deixando tudo mais fresco na memória”, diz.

Mesmo seguindo métodos e horários, alguns alunos só conseguem se concentrar totalmente em sala de aula. Por isso, cursinhos preparatórios podem ser uma boa opção para quem precisa de ambientes controlados e da presença de professores para ter mais disciplina e segurança.

Ainda assim, vale lembrar que se matricular e frequentar as aulas não é suficiente. Por isso, desde o início do mês, a estudante Carine Mangabeira, de 18 anos, que vai fazer a prova pela primeira vez neste ano em busca de uma vaga em psicologia, complementa os estudos em casa.

“Revejo o conteúdo do dia, assisto vídeo aulas e faço exercícios quando chego do trabalho à noite. Dedico de duas a três horas (por dia), dependendo do meu cansaço”, conta. No ano passado, quando estava no ensino médio, Carine não conseguiu se preparar o suficiente e por isso não fez o Enem. Em 2019, ela decidiu procurar o cursinho para focar mais no objetivo.

“Aula Show”

Além das disciplinas de ciências da natureza, humanas, linguagens, exatas e produção de texto, o Pré-Enem tem atividades extras.

Aos sábados, professores de matérias diferentes ministram a chamada “aula show”, mostrando a interação dos conteúdos, de forma mais descontraída.

O cursinho preparatório também realiza quatro simulados. Para o coordenador do Promove, essa é uma ótima alternativa para preparar os alunos porque apresenta aos candidatos o ambiente do Enem, com todas as regras e restrições impostas no dia oficial.

Quem quiser se inscrever no Pré-Enem pode acessar o site promove.com.br e preencher a ficha com as informações pessoais. O estudante que se cadastrar até 31 de março ganha 30% de desconto. As aulas começaram neste mês, mas o aluno pode se matricular ao longo do ano.

“Não pode é desanimar. De toda forma, sempre tem muito material a ser visto. Aqui também damos opções de aplicativos, onde os alunos podem ter acesso a mais conteúdo”, reforça Simões.

Regras

Para participar do Enem 2019, o estudante deve se inscrever de 6 a 17 de maio, no site enem.inep.gov.br. No mesmo endereço eletrônico é possível acessar o edital, regras e outras informações sobre o teste.

