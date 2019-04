O curso de Direito das Faculdades Promove vai ser homenageado na Câmara Municipal de Belo Horizonte, na próxima terça-feira (16), com um diploma de Honra ao Mérito pelos 15 anos de existência. Desde que foi criado, em 2004, o centro educacional já diplomou 1.109 bacharéis e concedeu certificados de pós-graduação a mais de 100 advogados. A homenagem é de autoria do vereador Irlan Melo (PR).

Inserido no curso de Direito, um dos grandes diferenciais da instituição é o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), que neste ano completa 10 anos de existência, e realiza atendimento jurídico a mais de duas mil pessoas carentes, entre atendimentos de orientação jurídica, defesa em ações judiciais e realização de procedimentos de Arbitragem, em Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

As Faculdades Promove oferecem, além de Direito, 15 outros cursos superiores. Entre eles estão Administração, Publicidade, Odontologia, Psicologia, Gastronomia, Gestão Financeira, Sistemas de Informação e Jornalismo. Todos sob a responsabilidade da Associação Educativa do Brasil - SOEBRAS, que reforça a preocupação com a qualidade e destaca a última avaliação do MEC, com 7 cursos das Faculdades Promove entre os 100 melhores do país, 12 cursos avaliados com o conceito 4 e nenhuma das instituições parceiras com avaliação do IGC menor que a nota 3.

A cerimônia de homenagem será transmitida ao vivo pelo portal da Câmara Municipal.