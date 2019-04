O curso de direito das Faculdades Promove, que completa 15 anos em 2019, foi homenageado nesta terça-feira (16) pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. A iniciativa valorizou, principalmente, o caráter social da graduação, que dá, além da formação teórica, a oportunidade dos alunos vivenciarem na prática o mercado e por parcerias com instituições como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

A solenidade de honra ao mérito foi proposta pelo vereador Irlan Melo, que há dois anos leciona na instituição de ensino.

Para o parlamentar, o curso do Promove é um marco para a capital mineira. "É um trabalho que muitas vezes as pessoas não percebem, feito também com pessoas carentes. Com a Ação Promove, elas são trazidas para o ambiente acadêmico. É um trabalho com muito empenho, com professores capacitados, com NPJ (Núcleo de Práticas Jurídicas) de excelência, e vemos isso nos resultados da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Isso precisa ser louvado", afirmou o parlamentar, que sustentou a importância da faculdade em complementar o trabalho educacional que compete ao Estado.

O diretor geral das Faculdades Promove, Dante Pires Cafagggi, também destacou o alto índice de aprovação dos universitários da instituição na OAB. "O grande diferencial do nosso curso de Direito é que muitos alunos passam no exame sem precisar fazer curso fora da universidade, por conta da preparação que damos, antes mesmo de concluírem o 10º período. Os nossos docentes são vistos pelo alunado como um dos melhores de Belo Horizonte", observou.

Já o vice-diretor geral das Faculdades Keneddy, Setembrino Lopes Junior, que representou o diretor da Associação Educativa do Brasil (Soebras), Ruy Muniz, na solenidade, disse que a homenagem valoriza a educação como instrumento de promoção social. “É uma honra o reconhecimento das Faculdades Promove, para todo o grupo e para nossos colaboradores”.