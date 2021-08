Moradores de Belo Horizonte já contam com mais um ponto extra da vacinação contra a Covid-19. Trata-se de uma ação ofertada pelas Faculdades Kennedy e Promove, por meio do curso de Enfermagem, na unidade do bairro Prado, região Oeste da capital, que passou a funcionar nesta terça-feira (24).

A novidade é uma parceria das instituições com a Secretaria Municipal de Saúde. As vacinas serão aplicadas por estudantes do 10º período do curso, acompanhados por professores, das 8h às 17h, na Clínica Escola (CASA), na rua Sarzedo, 31. Outros pontos de vacinação da PBH podem ser vistos aqui.

O espaço irá seguir o cronograma da PBH (veja detalhes abaixo). Nesta quarta (25), será a vez dos moradores de 23 anos receberem a primeira dose. O posto de vacinação na unidade Prado também aplicará a segunda dose contra o coronavírus.

Segundo a prefeitura, os critérios para receber a vacina são:

Ser morador de Belo Horizonte

Apresentar comprovante de endereço

Apresentar documento de identificação com foto e CPF

Não ter recebido outra vacina nos últimos 14 dias

Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Expectativa de apoiar sociedade

A coordenadora do curso de Enfermagem das Faculdades Kennedy, Débora Cristine Gomes Pinto, relembrou a importância da vacinação para reduzir o contágio da doença. Ela reforçou o pedido às pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose.

"É muito importante ressaltar que a segunda dose não é um reforço. Ela completa o esquema vacinal. Ou seja, só com a primeira dose você não está imunizado", afirmou Débora.

A professora deu outra orientação em relação às pessoas que já tomaram as duas doses. "Mesmo após completar o esquema, ainda assim eu preciso continuar mantendo as medidas de proteção, utilizando máscara, fazendo distanciamento social, até que todo mundo esteja vacinado", declarou.

Veja o cronograma:

25/8 (quarta-feira)

- 23 anos, completos até 31 de agosto - primeira dose

- Trabalhadores do Transporte Aéreo de 59 a 18 anos - segunda dose.

* Só poderão tomar a segunda dose no dia 25 de agosto os Trabalhadores do Transporte Aéreo, de 59 a 18 anos, cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 1º de setembro.

26/8 (quinta-feira)

- Trabalhadores do Ensino Médio, Profissionalizante e EJA de 59 a 18 anos - segunda dose

* Só poderão tomar a segunda dose no dia 26 de agosto os Trabalhadores do Ensino Médio, Profissionalizante e EJA, de 59 a 18 anos, cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 2 de setembro.

27/8 (sexta-feira)

Trabalhadores do Ensino Superior de 59 a 18 anos - segunda dose

* Só poderão tomar a segunda dose no dia 27 de agosto os Trabalhadores do Ensino Médio, Profissionalizante e EJA, de 59 a 18 anos, cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 3 de setembro.

28/8 (sábado)

- 22 anos, completos até 31 de agosto - primeira dose

29/8 (domingo)

- 21 anos, completos até 31 de agosto - primeira dose

30/8 (segunda-feira)

- 59 e 58 anos - segunda dose

* Só poderão tomar a segunda dose no dia 30 de agosto as pessoas 59 e 58 anos, cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 6 de setembro.

31/8 (terça-feira)

- 20 anos, completos até 31 de agosto - primeira dose

1/9 (quarta-feira)

- 57 anos - segunda dose

* Só poderão tomar a segunda dose no dia 1º de setembro as pessoas de 57 anos, cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 8 de setembro.

2/9 (quinta-feira)

- Homens de 19 anos, completos até 30 de setembro - primeira dose

- Trabalhadores do Transporte Coletivo e Rodoviário de passageiros (motoristas e cobradores) - segunda dose

- Trabalhadores da Limpeza Urbana e manejo de resíduos sólidos - segunda dose

- Trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário - segunda dose

* Só poderão tomar a segunda dose no dia 2 de setembro os trabalhadores do Transporte Coletivo e Rodoviário, da Limpeza Urbana e manejo de resíduos sólidos e transporte metroviário e ferroviário cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 9 de setembro.

3/9 (sexta-feira)

- Mulheres de 19 anos, completos até 30 de setembro - primeira dose

- 56 anos - segunda dose

* Só poderão tomar a segunda dose no dia 3 de setembro as pessoas de 56 anos, cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 10 de setembro.

4/9 (sábado)

- 18 anos, completos até 30 de setembro - primeira dose

- Caminhoneiros - segunda dose

* Só poderão tomar a segunda dose no dia 4 de setembro os caminhoneiros, cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 11 de setembro.

