Corpo docente qualificado, laboratórios e aplicação prática do aprendizado em sala de aula. Essa estrutura levou o curso de Gestão de Recursos Humanos (RH), das Faculdades Promove, em Belo Horizonte, a conquistar nota máxima – numa escala que vai de 1 a 5 – no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2018. Os resultados foram divulgados nesta sexta-feira.

Somente 6% das 8.520 graduações avaliadas no teste, em todo o país, tiveram o mesmo conceito. As provas são aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Coordenadora do curso do Promove, Andrea Arnaut diz que são seguidas as recomendações e diretrizes do governo federal. “Além de ter a matriz curricular atualizada, o nosso curso de RH possibilita aos alunos desenvolverem visão estratégica do ambiente empresarial”, frisa a professora, que também está à frente das graduações de Administração, Gestão Financeira, Logística e Marketing da instituição.

Técnicas de recrutamento e seleção, administração de cargos e salários e avaliações de desempenho são alguns temas trabalhados ao longo do curso de RH

Diferencial

A preparação do universitário é diferencial para quem busca uma vaga no mercado de trabalho, afirma Gerson Silas da Silva, de 33 anos, matriculado no último período de RH da faculdade. Recentemente, ele conseguiu um estágio em uma grande empresa na capital.

“No começo do curso fiz um teste vocacional que confirmou minha aptidão para atuar na área. Tendo isso em vista, passei em um processo seletivo muito disputado para trabalhar no ramo. Acredito que será um bônus para depois da formatura”, garante o estudante.

Poucos meses antes de concluir a graduação, em 2018, Serena Assunção, de 25 anos, participou do Enade. A jovem acredita que o resultado é um ponto positivo no currículo, principalmente agora, em que está em busca de uma posição no mercado. A ex-estudante das Faculdades Promove diz que a nota máxima conquistada vai agregar valor ao diploma. “Valoriza todo o conjunto, dá credibilidade”, afirma.

Nacional

A maior parte dos cursos avaliados no Enade em 2018 são ofertados por instituições públicas federais (199), seguida por faculdades privadas sem fins lucrativos (123), particulares com fins lucrativos (117), além de públicas estaduais (52) e municipal (1). Ao todo, 25,2 mil estudantes fizeram as provas. O exame é feito por alunos e aplicado ao fim das graduações, para avaliar conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo dos estudos.

