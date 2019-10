A Escola Profissionalizante Santo Agostinho (EPSA) abriu inscrições nesta semana para os interessados em fazer cursos técnicos, profissionalizantes e ensino médio de graça. As aulas, que terão início no primeiro semestre de 2020, serão ministradas na sede da instituição, que fica na avenida Deputado Antônio Lunardi, no bairro Industrial, região do Barreiro, em Belo Horizonte.

No total, são 472 bolsas de estudo disponíveis, sendo 210 para cursos profissionalizantes, 122 para cursos técnicos, 70 para o ensino médio regular e 60 para cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para concorrer às vagas, os interessados têm que ter renda per capita familiar de, no máximo, um salário mínimo e meio.

Além da bolsa de estudos integral, o aluno também recebe gratuitamente o material didático, uniforme, lanche e equipamentos de proteção individual (EPI's) para frequentar os laboratórios. Confira abaixo a descrição dos cursos disponíveis:

Cursos profissionalizantes

Informática para Iniciantes - 50 vagas;

Básico de Mecânica de Autos - 20 vagas;

Redes e Manutenção de Computadores - 30 vagas;

Pacote Office - 30 vagas;

Robótica - 40 vagas;

Eletricista Predial e Industrial - 20 vagas;

Tornearia - 20 vagas

Cursos técnicos

Eletromecânica - 46 vagas;

Informática - 30 vagas;

Manutenção Automotiva - 46 vagas

EJA

1º ao 3º período - 60 vagas

Ensino médio regular

1ª série - 70 vagas

2ª série - 10 vagas

Inscrições

Ficou interessado? Então fique atento ao período de inscrição. Para o ensino médio, o cadastro deve ser feito até o dia 20 de outubro. Quem quiser concorrer às bolsas para os cursos técnicos devem efetivar a inscrição até o dia 3 de novembro. Já o prazo para os cursos de qualificação profissional e EJA vai até o dia 22 de novembro. Todas as inscrições devem ser feitas aqui. Também é possível fazer a inscrição na instituição, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.

Conforme a EPSA, somente maiores de 18 anos podem concorrer às bolsas de estudo do EJA. Para os cursos técnicos, os interessados devem ter o ensino Médio completo ou 2ª série em curso. Quem fez o Enem 2018 pode usar o resultado para concorrer a uma vaga nessa modalidade, desde que tenha obtido nota superior a 500 pontos.

Todas as aulas são realizadas no turno da tarde.