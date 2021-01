Um curto-circuito em um computador provocou um incêndio em uma casa no bairro Santa Efigênia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (21). Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel, que fica na rua Padre Manoel Rodrigues, estava vazia e apenas um dos quartos foi atingido pelo fogo.

Os vizinhos perceberam uma fumaça preta saindo pela janela de um dos cômodos e acionaram a corporação. No mesmo lote do imóvel havia outras duas residências construídas "parede com parede", contudo, as chamas ficaram concentradas apenas em um imóvel.

Ninguém se feriu.