A exatamente um mês do Natal, o site de pesquisas Mercado Mineiro divulgou, nesta segunda-feira (25), os custos médios para montar a ceia natalina em Belo Horizonte. Segundo o estudo, o preço dos produtos pode variar até 165%, como é o caso do pêssego, com preços que alternam entre R$5,98 até R$15,90. Além disso, os preços médios subiram até 64% se comparados a 2018.

A pesquisa foi realizada entre a última quarta-feira (20) e sábado (23) em supermercados e lojas do Mercado Central da capital. De acordo com o site, diante das grandes variações a dica é avaliar a qualidade entre os produtos pesquisados.

Veja abaixo todos os preços médios:

- Bacalhau Saithe (quilo): pode variar de R$34,90 até R$56,00 - variação de 60%;

- Lombo suíno (quilo): de R$17,90 a R$25,89 - variação de 44%;

- Salmão (quilo): de R$39,90 a R$59,90 - variação de 50%;

- Uvas passas (quilo): de R$10,00 a R$20,80 - variação de 108%;

- Frutas cristalizadas (quilo): de R$8,50 até R$16,00 - variação de 88%;

- Nozes com casca (quilo): de R$35,90 a R$64,90 - variação de 80%;

- Castanha de caju torrada e salgada: de R$57,00 a R$89,90 - variação de 57%;

- Avelã sem casca: de R$62,00 até R$89,90 - variação de 45%;

- Tâmaras sem caroço (quilo): de R$30,00 até R$49,90 - variação de 66%;

- Panetone de fabricação própria (500g): de R$5,98 até R$10,99 - variação de 83%;

- Caixa de bombom Nestlé: de R$7,99 até R$9,99 - variação de 25%;

- Ameixa importada (quilo): de R$10,98 até R$17,99 - variação de 63%;

- Uva Itália (quilo): de R$7,99 até R$14,90 - variação de 86%;

- Pêssego (quilo): de R$5,98 até R$15,90 - variação de 165%;

- Maça fuji (quilo): de R$ 4,48 até R$9,90 - variação de R$120%.

Até 64% mais caro

Em comparação aos preços médios de novembro de 2018 com o mesmo período deste ano, houve aumentos de até 64%, como é o caso do quilo de pernil com osso, que subiu de R$9,44 para R$15,49. Segundo o Mercado Mineiro, os valores subiram devido, em alguns casos, em função do dólar e da crise das carnes. Veja todos os itens pesquisados:

- Chester (quilo): de R$16,74 para R$20,99 - aumento de 25%;

- Pernil da Sadia (quilo); de R$10,98 para R$16,80 - aumento de 53%;

- Salmão (quilo): de R$39,90 para R$49,90 - aumento de 25%;

- Lombo suíno (quilo): de R$15,82 para R$20,66 - aumento de 30%;

- Pernil com osso (quilo): de R$9,44 para R$15,49 - aumento de 64%;

- Frutas Cristalizadas (quilo): de R$9,93 para R$11,50 - aumento de 15,81%;

- Ameixa seca com caroço (quilo): de R$20,18 para R$23,99 - aumento de 18,88%;

- Tâmaras sem caroço (quilo): de R$33.98 para R$34,26 - aumento de 9,43%.