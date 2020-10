Sete meses após os primeiros casos de Covid-19 serem registrados no país, apenas seis cidades de um total de 5.576 não apresentaram nenhum caso da doença viral, de acordo com dados do Ministério da Saúde, divulgados na sexta-feira (16). Dessas, quatro estão em Minas Gerais.

O que une Botumirim, Cedro do Abaeté, Pedro Teixeira e São Tomé das Letras é o fato de serem municípios com população menor do que oito mil habitantes e baixa densidade demográfica.

Curiosamente, estas cidades estão distantes umas das outras, não pertencendo à mesma região do Estado. Botumirim pertence à região Norte, Cedro do Abaeté está na parte central, Pedro Teixeira na Zona da Mata e São Tomé das Letras no Sul de Minas.

As cidades mais populosas são Botumirim, com 6.497 habitantes, de acordo com o Censo de 2010, e São Tomé das Letras, com 6.655. Cedro do Abaeté tem uma população de apenas 1.210. Pedro Teixeira tem um pouco mais: 1.785.

Apesar de a segunda menos populosa das quatro, Pedro Teixeira tem a segunda densidade demográfica mais alta, com 15,80 habitantes por quilômetro quadrado. A com maior concentração é São Tomé das Letras, com 18.

Botumirim tem a menor densidade demográfica, com 4,14 habitantes por quilômetro quadrado, número semelhante ao de Cedro do Abaeté, com 4,27.

Para se ter um comparativo, a capital Belo Horizonte tem densidade demográfica de 7.167 hab/km2 e população de 2,37 milhões.

Não é apenas o fato de terem baixos números de habitantes e densidade demográfica que tiraram estas cidades do mapa da Covid-19. Soma-se a isso as políticas públicas de enfrentamento da pandemia.

Cidade com vocação turística, São Tomé das Letras fechou a cidade para os visitantes desde março. Mas desde quinta-feira (15), após liminar na Justiça de empresários da cidade, ela reabrir as portas para os turistas. As pousadas e hotéis só poderão usar 20% de sua capacidade.