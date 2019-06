A Copa América começa na próxima semana e cerca de 70 funcionários do Mineirão e 10 profissionais do Comitê Organizador Local da Copa América (COL) já estão preparados para receber torcedores, jornalistas e delegações dos países de língua espanhola. É que eles passaram por um curso básico de Espanhol.

“A hospitalidade é uma característica marcante do mineiro. A possibilidade de se aprimorarem em um idioma para receber ainda melhor o público da Copa América empolgou os funcionários do Mineirão, que se interessaram pelo curso de forma imediata”, afirmou a gerente de Relações Institucionais do Mineirão, Ludmila Ximenes.

Durante todo o mês de maio, foram formadas turmas com cerca de 10 alunos que tiveram duas aulas por semana, com uma hora de duração cada. "Eu não possuía conhecimento nenhum do Espanhol. Com o curso, tenho certeza que conseguirei me comunicar melhor com os torcedores e profissionais dos países que vierem jogar no estádio”, afirma Ricardo Carvalho, que trabalha do Mineirão há sete anos.

Quem visitar o Museu Brasileiro do Futebol (MBF), espaço cultural do Gigante da Pampulha, também vai ser bem recebido. A estagiária do MBF, Naiara Rezende, aproveitou as aulas pensando no futuro e no atendimento durante as visitas. “Recebemos vários visitantes que falam o Espanhol e as aulas facilitam a compreensão das informações que passamos sobre o estádio, como cultura, tradição e história”, concluiu.

O curso foi realizado em parceria com a escola de idiomas Luziana Lanna. “O Luziana Lanna se sentiu muito honrado em ministrar as aulas de Espanhol para os funcionários do Mineirão e muito bem impressionado com a seriedade, profissionalismo e comprometimento de toda equipe em realizar um importante evento internacional como a Copa América”, afirmou a diretora geral da escola, Christianne Casseb.

Palco internacional

Após sediar as copas das Confederações e do Mundo, partidas dos torneios de futebol feminino e masculino da Olimpíada Rio/2016 e ser palco de um Brasil x Argentina válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa da Rússia, o Mineirão receberá cinco partidas da mais antiga competição entre seleções do planeta, incluindo uma semifinal. A Copa América começa no dia 14 de Junho e a primeira partida em Belo Horizonte será dia 16 de Junho, entre Uruguai e Equador.

