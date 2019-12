São apenas seis números, marcados à caneta ou selecionados em rápidos cliques na internet, e a sorte está lançada para tentar embolsar uma bolada de R$ 300 milhões. Inimaginável para alguns, a grana da Mega-Sena da Virada, que será sorteada na noite de hoje, move os sonhos de mineiros. Ajudar familiares, viajar mundo afora, financiar hospitais e instituições carentes e abrir uma grande empresa são alguns deles.

Apostadores têm até as 17h desta terça-feira para "fazer a fezinha"

Desde a criação do prêmio, em 2009, quatro apostas da capital mineira, duas de Carmo do Cajuru (Centro-Oeste) e uma de Contagem (Grande BH), Alfenas (Sul) e Divinópolis (Centro-Oeste) foram contempladas. Agora, o aposentado Carlos Pereira dos Santos, de 65 anos, também quer entrar para a lista dos milionários.

Para isso, nem a longa fila em uma casa lotérica no Centro da metrópole o desanimou. Com boas expectativas com o concurso, o idoso conta os planos. “Vou conhecer Santa Catarina e Bahia, quero ajudar creches carentes e o Hospital do Câncer. Melhora a vida como um todo”.

A gerente Viviane Gomes, de 45 anos, também demonstra empolgação caso ganhe os R$ 300 milhões. “Daria um parte para cada parente. Depois, quero rodar o mundo e conhecer, principalmente, as Bahamas”, revela.

No ano passado, 52 apostas dividiram o prêmio de R$ 302,5 milhões da Mega da Virada. Entre elas, duas de Belo Horizonte, uma de Alfenas e outra de Divinópolis

Exemplo

Desde pequena, a maquiadora Vivian Reis, de 38, via a mãe jogar, religiosamente, toda semana. Agora, que decidiu tentar a sorte com a Mega da Virada, deseja um futuro melhor para a filha Valentina, de 1 ano e 9 meses. “Quitaria todas as minhas dívidas, além de ajudar toda a minha família, e ainda sobraria muito dinheiro. Com certeza abriria um salão bem grande, com espaço para noivas e muitos profissionais”, relata.

Como jogar

Quem quiser “fazer uma fezinha” tem até as 17h de hoje para computar as apostas nas lotéricas, no portal Loterias Caixa e ano aplicativo do banco. O sorteio será às 20h, com transmissão pela TV.

Cada bilhete custa R$ 4,50. Os valores mudam dependendo da quantidade de dezenas escolhidas.

Para jogar pela internet, é preciso ser maior de 18 anos, efetuar cadastro e ter cartão de crédito. O valor mínimo da compra no portal é de R$ 30 e o máximo de R$ 500 por dia.

O prêmio do concurso especial não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, os R$ 300 milhões serão rateados entre os ganhadores da quina (cinco dezenas) e assim por diante.

