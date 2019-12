Entre todas as multas aplicadas à mineradora Samarco por causa do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em novembro de 2016, mais de R$ 229 milhões ainda não foram pagos. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semad) durante coletiva realizada na manhã desta terça-feira (10).

Algumas dessas multas ainda são contestadas judicialmente, mesmo quatro anos após o rompimento, que gerou impacto sobre toda bacia do Rio Doce. Foram pagos, até o momento, R$ 72 milhões referentes a um auto de infração ( 4803/2015) que se refere, especificamente à poluição causada pelo rompimento da estrutura. Segundo a secretaria, o valor original da multa foi de R$ 112 milhões, mas com acordo por parcelamento em 60 vezes, o valor foi reajustado para R$ 121 milhões. Até o momento, foram pagas 29 parcelas.

A secretaria informou que as multas de R$ 99 milhões referentes à tragédia em Brumadinho foram pagas pela Vale. O subsecretário de Tecnologia, Administração e Finanças da Semad disse ainda que a pasta investiu na fiscalização de barragens localizadas no Estado – com atenção especial para 43 que passarão por processo de descaracterização. Doze profissionais foram contratados para incrementar as equipes, que fizeram 452 fiscalizações em 2019.

Desburocratização

A pasta informou também que o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) passou por mudanças em nome de uma maior celeridade nos trabalhos de das equipes, contando com digitalização de serviços. Até outubro, foram liberados 546 processos de licenciamento ambiental, o que representa um aumento de 50,64% em relação ao ano passado.

"A Samarco informa que quitou, até o momento, R$ 72,1 milhões junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad), referente à autuação do órgão no valor original de R$ 112 milhões. Sobre outras autuações, há aspectos administrativos e jurídicos em análise".