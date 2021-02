O governador Romeu Zema (Novo) foi até Santa Maria de Itabira, na região Central do Estado, neste domingo (21), para acompanhar de perto os estragos que a chuva causou na cidade, que até o momento deixou dois mortos e ainda há quatro pessoas desaparecidas. O chefe do Executivo estadual confirmou apoio do governo para a recuperação da cidade de pouco mais de 10 mil habitantes.

Acabo de chegar em Santa Maria de Itabira para conferir de perto a situação da cidade atingida pelas chuvas nesta madrugada. Enviei helicópteros com equipes do Corpo de Bombeiros, da PMMG e PC para prestar todo o suporte aos moradores. pic.twitter.com/89fOtH4WAi — Romeu Zema (@RomeuZema) February 21, 2021

Zema também explicou que chuvas dessa intensidade não são frequentes na cidade. "Conversei com o prefeito e ele me disse que a última vez que Santa Maria do Itabira foi atingida por chuvas como essa foi há 42 anos. Ou seja, é incomum esse grande volume de chuvas em curto espaço de tempo", explicou.

Questionado sobre quais serão as ajudas que o Estado prestará ao município, o governador afirmou que a Defesa Civil Estadual já foi mobilizada para dar suporte aos desabrigados e que também foram enviados materiais de limpeza e ajuda.

Romeu Zema também afirmou que o prefeito Reinaldo das Dores Santos (PSD) "deverá decretar situação de calamidade pública, o que permitirá receber recursos do governo federal para recuperação de estruturas afetadas, com ruas, pontes e etc.", disse o governador.