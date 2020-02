Um resgate do Carnaval do passado maca a trajetória do De seu Bento a Dona Lúcia, bloco formado por moradores dos bairros São Bento e Santa Lúcia. Sem estilo definido, tem claramente a descontração como marca principal. E descendo e subindo a ladeira, ele foi seguido por centenas de pessoas na tarde deste sábado (22), ao som de Raul Seixas, Queen, Tim Maia e muitas marchinhas tradicionais da primeira metade do século passado.

“É um retorno do Carnaval raiz, para usar um termo dos tempos atuais. Marchinhas, famílias, crianças. Todo mundo brincando, cuidando de todo mundo. Um ambiente saudável”, explica o capitão Marcos Guimarães, que na verdade é empresário, mas como amante da folia foi aos bairros vizinhos curtir a festa.

“Sou morador do Cidade Jardim, mas vim aqui porque gosto deste tipo de Carnaval, de bairro, que na minha opinião voltou para ficar. Essa festa comunitária é muito saudável. Acho uma loucura esses blocos de 200, 300 mil pessoas”, afirma Marcos.

Fantasiado de capitão, Marcos Guimarães foi aos bairros vizinhos São Bento e Dona Lúcia curtir um Carnaval com cara de raiz, segundo ele

A presença de crianças é realmente uma marca do De seu Bento a Dona Lúcia. O encanto do confete, pode-se dizer reciclável, pois a graça maior era pegar no asfalto para jogar de novo para cima, entretinha mais que o som da bateria, mas a festa da família estava completa porque a música animava os pais.

“Este bloco é delicioso porque posso aproveitar e ainda trazer as crianças. Sinto segurança em deixar elas brincando, perto de mim, mas sem aquela neura das multidões. E posso pular Carnaval, que adoro”, explica Jussara Martins, que além dos filhos ainda estava com sobrinhos na folia.