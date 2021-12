Mesmo com a forte chuva que atingiu Belo Horizonte na noite desta terça-feira (30), muitos torcedores do Atlético acompanham a partida entre Flamengo e Ceará com muita animação em bares da capital. A disputa pode garantir o título antecipado do Brasileirão para o time mineiro.

Um vídeo mostra os atleticanos reunidos debaixo da marquise do tradicional Bar Salomão, no bairro Serra, na região Centro-sul da capital. Nas imagens os torcedores cantam “Vamos Galo”, enquanto torcem pelo empate ou pela derrota do Flamengo.

🐔 Mesmo debaixo de chuva, torcedores do @Atletico acompanham jogo entre Flamengo e Ceará, em bar de BH. Partida pode dar o bicampeonato ao Galo. Por enquanto, o Fla está vencendo, adiando o título do Alvinegro. pic.twitter.com/t7SEJaBPvu — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) December 1, 2021

Movimentação dos Bares

Durante toda a tarde desta terça-feira a reportagem do Hoje em Dia acompanhou histórias de pessoas que estão ansiosas para a decisão do duelo. Os bares da cidade começaram a se preparar cedo, à espera dos clientes que decidiram acompanhar a partida fora de casa.

No bairro Savassi, na região Centro-Sul, a movimentação dos estabelecimentos começou cedo. Muitos fizeram promoções para quem estivesse com a camisa do time alvinegro, como o Bar do João, que deu cerveja aos torcedores.

A possível decisão também aumentou o número de vendas dos ambulantes da cidade. No cruzamento entre as avenidas Amazonas e Contorno, o vendedor Márcio Silvério, de 48 anos, afirma que o movimento de torcedores em busca de materiais do Atlético é intenso desde as quartas de final da Copa Libertadores, quando o clube mineiro eliminou o River Plate.

*Com participação de Bernardo Estillac

