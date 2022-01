A Prefeitura de Belo Horizonte oficializou, nesta sexta-feira (28), o adiamento do retorno dos alunos de 5 a 11 anos às aulas presenciais. Em escolas públicas e privadas, segundo decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM), a volta das atividades deve ocorrer apenas no dia 14 e o descumprimento da determinação sujeita as instituições às penalidades previstas na legislação.

A medida, já anteriormente divulgada pelo prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil (PSD), leva em consideração o aumento no número de casos de Covid-19 registrados na cidade, assim como a análise dos indicadores epidemiológicos, que também indicam alta no número de internações pela doença nas últimas semanas.

Segundo o documento, há, ainda, a necessidade de mais tempo para viabilização da vacinação contra a doença de crianças desta faixa etária, ampliando a cobertura vacinal “a fim de prevenir a disseminação da enfermidade e proteger a saúde de alunos, familiares, professores e funcionários das instituições de ensino”.

Em coletiva concedida à imprensa na última quarta-feira (26), Kalil fez um apelo e considerou a alta proteção da vacina como forma de incentivo aos pais.

“Temos que dar a chance de dar proteção às crianças que devem ser protegidas. Uma dose da Pfizer ou da CoronaVac em uma criança a protege em mais de 90%", afirmou.

