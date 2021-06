Shows e eventos de médio e grande portes serão retomados em Ipatinga, no Vale do Aço. A autorização consta em decreto publicado pela prefeitura da cidade.

"A regulamentação estabeleceu um formato de execução que seguirá protocolos sanitários rígidos e de segurança, sendo que todos os eventos serão acompanhados da devida fiscalização", explicou a administração municipal, em nota.

No decreto, publicado no Diário Oficial, e que passou a valer na segunda-feira (7), o Executivo determina obrigações aos organizadores como aferição de temperatura e higienização das mãos com álcool de todos que entrarem no local da festa, que deve ser aberto e com ventilação natural.

"O município reafirma o compromisso com a segurança e saúde dos munícipes, bem como sua preocupação com a saúde econômica do município, e neste sentido garante a severidade das normas legais estabelecidas para retomada dos eventos e congêneres", destacou.

Para evitar contato físico, a conferência e validação dos ingressos também devem ser feitas por meio de código de barras ou QR Code. O decreto diz ainda que o espaço deve ser organizado em lounges montados, com distanciamento de 1,5 m entre cada um. Cada lounge deve ter, no máximo, dez pessoas, desde que pertencentes ao mesmo núcleo familiar ou de convívio. "Será permitida a ocupação de somente 20% da capacidade do local do evento, limitada a mil pessoas".

Para mais detalhes sobre o decreto, clique aqui.

