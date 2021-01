A Prefeitura de Belo Horizonte publicou neste sábado (9) decreto em que suspende o funcionamento das feiras permanentes promovidas pelo Executivo da cidade, como medida para conter as altas taxas de transmissão da Covid-19.

A medida começa a valer na segunda, mesma data em que o comércio da capital mineira passa a ser restrito aos serviços essenciais. Desta forma, a Feira Hippie, uma das mais famosas do Brasil, funcionará nesta domingo pela última novo antes do novo lockdown.

Veja a lista de feiras afetadas pela medida:

Feira de Arte, Artesanato e Produtores de Variedades da Avenida Afonso Pena;

Feira de Bebidas, Comidas Típicas e Antiguidades Tom Jobim da Avenida Carandaí;

Feira de Plantas e Flores Naturais da Avenida Carandaí;

Feira da Praça Duque de Caxias;

Feira do Bairro Sagrada Família;

Feira da Praça Comendador Negrão de Lima;

Feira do Bairro Jaraguá;

Feira do Bairro Buritis;

Feira do Bairro São Gabriel;

Feira da Praça Diogo de Vasconcelos

Leia também:

Empresário encurralado: fim de auxílios inviabiliza demissões e tende a ampliar ações na Justiça

Rede de saúde de BH está perto de colapso por conta da Covid-19, alerta infectologista

Escalada da pandemia de Covid-19 leva estudantes e entidades a pedirem adiamento do Enem