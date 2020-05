A multa de R$ 80 para quem sair sem máscara em Belo Horizonte começa a ser aplicada no dia 15 de maio. O decreto que define a norma foi publicado nesta quarta-feira (6) no Diário Oficial do Município (DOM).



A medida é uma proteção para evitar a disseminação do novo coronavírus. As multas serão aplicadas pela Guarda Municipal ou pela fiscalização da prefeitura.



O anúncio da punição foi feito nessa terça-feira (5) pelo prefeito Alexandre Kalil, durante entrevista na sede na administração municipal. Segundo ele, na sexta-feira (8) já chega parte dos equipamentos de proteção individual que serão distribuídos aos moradores de rua e de áreas vulneráveis da capital.



A orientação para quem ainda não tiver a máscara é improvisar. O "acessório" é considerado essencial no combate ao novo coronavírus. O uso do equipamento já era obrigatório na cidade desde 22 de abril, mas não havia aplicação de multa para a não utilização.



“Vamos multar qualquer pessoa, em qualquer lugar: rua, avenida, espaço público. Temos que olhar para um cara sem máscaras e ver que é um idiota, que não pensa em ninguém. Amarra um pano, uma camisa, faz qualquer coisa”, destacou Kalil.



Bancas de revistas

O decreto também traz mudanças nas atividades consideradas essenciais pela prefeitura de Belo Horizonte. A partir desta quarta-feira, estão liberadas para funcionamento as bancas de jornais e revistas, inclusive aquelas em funcionamento no interior de shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas, desde que adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção do novo coronavírus.