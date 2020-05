O tráfego de veículo de carga e ônibus vai ser interrompido na ponte sobre o rio Jequitinhonha, no Serro, no Vale do Jequitinhonha, a partir da próxima segunda-feira (1).

O trecho fica na rodovia LMG-735, no km 38, entre os distritos de Vau e São Gonçalo do Rio das Pedras. A justificativa do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER-MG) para a interdição é evitar o colapso da estrutura e permitir que veículos leves continuem trafegando pelo local com segurança.

Para caminhões e ônibus que passam pela estrada, entre Milho Verde, São Gonçalo do Rio das Pedras, Vau e Diamantina, a opção é seguir pelas rodovias MGC-259 e MGC-367. O desvio aumenta o percurso em cerca de 100 quilômetros.

Para alertar sobre a mudança, o DER-MG informou que vai afixar faixas sinalizadoras. Além disso, barreiras físicas serão implantadas na ponte, impedindo a passagem dos veículos pesados.

Ponte em Três Barras

Em outro ponto da rodovia LMG-735, o DER-MG concluiu a ponte provisória, próxima ao distrito de Três Barras, e liberou o tráfego entre Serro e Milho Verde. A licitação para a construção da ponte definitiva já foi concluída e aguarda a liberação de recursos.