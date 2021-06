A Defensoria Pública de Minas Gerais emitiu uma recomendação, nesta sexta-feira (25), para que a Prefeitura de Belo Horizonte vacine contra o novo coronavírus todas as gestantes e puérperas, com ou sem comorbidades, sem exigir a apresentação de relatório ou prescrição médica. O Executivo municipal tem cinco dias para informar as ações que serão tomadas.

O texto se baseia no que orientou a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). "Alguns trabalhos sugerem que gestantes com Covid-19 sintomáticas, estão sob risco de doença mais grave comparadas com as mulheres não grávidas. Embora o risco para doença grave seja baixo em gestantes, alguns dados indicam que uma vez com a Covid-19, existe um risco maior para complicações como uso de ventilação mecânica, suporte ventilatório e morte comparados com mulheres não grávidas com doença sintomática".

Em relação à marca do imunizante, o órgão solicita ainda que sejam aplicadas a Pfizer ou CoronaVac, visto que há suspeitas de danos potenciais causados pela AstraZeneca nesse público.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que recebeu o documento e irá responder a solicitação dentro do prazo determinado.

