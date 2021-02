A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou, neste sábado (27), alerta para a possibilidade de temporais. O aviso é válido até as 8h deste domingo (28). O céu ficará encoberto no fim de semana, com máxima de 28°C.

De acordo com o órgão municipal, há chance de chuva, em quantidade entre 20 e 30 milímetros, acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 50 quilômetros por hora. Veja, abaixo, as recomendações de segurança.

Prester a terminar, o atual mês pode se tornar o segundo fevereiro mais chuvoso de BH em 111 anos, conforme estimativa do Climatempo. Até quarta-feira (24), foram registrados 416,6 milímetros de chuva na cidade. O número é mais que o dobro da média mensal para fevereiro, que é de 181 mm.

Previsão do tempo

O sábado terá céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia e noite na capital. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada foi de 17°C e a máxima não deve passar de 28°C. A umidade relativa do ar alternará entre 40 e 95%.

No domingo (28), há expectativa de queda na temperatura, com mínima de 15°C e máxima de 27°C. O céu ficará encoberto no período da manhã, nublado à tarde, e novamente encoberto no período noturno, com umidade relativa do ar variando entre 50 e 95%.

Recomendações para o período

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

Atenção especial para áreas de encostas e morros

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199)

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos

