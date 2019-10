A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de baixa umidade do ar até as 18h desta sexta-feira (4). O índice deve ficar abaixo de 30%, principalmente no período da tarde. O ideal recomendado pela Organização Mundial de Saúde é acima dos 60%.

Com o tempo mais seco, a Defesa Civil dá algumas dicas para a população:

- Beba água.

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas.

- Evite frituras.

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água.

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas.

- Evite banhos com água muito quente, pois ressecam ainda mais a pele; se necessário use hidratante.

- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista.

- Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

