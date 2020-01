O período de chuvas intensas não chegou ao fim e os moradores de Belo Horizonte devem ficar bastante atentos ao forte risco geológico presente em toda a cidade. De acordo com a Defesa Civil do município, o volume de chuvas entre segunda (27) e quarta-feira (29) pode chegar a 100 mm. As precipitações pode, ainda, ser acompanhadas de rajadas de vento de 60 km/h.

Veja a previsão do tempo para os próximos três dias, conforme a Defesa Civil:

Segunda-feira (27) - Previsão de chuvas isoladas a partir da tarde, com intensidade moderada e possibilidade de ventos. Volume estimado 20 a 30 mm.

Terça-feira (28) - Previsão de pancadas de chuvas moderadas a forte, a qualquer hora do dia e possibilidade de ventos de até 60 Km/h. Volume estimado 50 mm.

Quarta- feira (29) - Previsão de pancadas de chuvas FORTES, a qualquer hora do dia e possibilidade de ventos de até 60 Km/h. Volume estimado entre 60 e 70 mm.

Veja o alerta metereológico feito para esta segunda-feira:

11h38 - Possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. Até 8h de terça-feira (28). Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/ErXgmQytJ8 — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 27, 2020

O órgão faz questão de ressaltar que a cidade está em alerta de risco geológico até a próxima sexta-feira (31). Moradores devem ter máxima atenção ao grau de encharcamento do solo e aumento do risco de ocorrências de deslizamentos, escorregamentos, quedas de muros, erosões e sinais construtivos.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), este é o segundo janeiro mais chuvoso desde 1910, quando a medição começou a ser feita. Foram registradas chuvas de 807 mm neste mês e o recorde de 1985 (quando choveu 850 mm) deve ser batido até o fim da semana.

O prefeito Alexandre Kalil afirmou que o período é de muito perigo para deslizamentos de terra, porque o solo está encharcado em todas as regiões de Belo Horizonte. Até o momento, foram confirmadas 13 mortes na capital mineira por causa de desabamentos de residências. "Muita atenção: precisamos do cuidado de todos em cada casa. Se você perceber qualquer alteração na sua casa, como trincas e movimentação de terra, saia do local", tuitou o prefeito.

O governador Romeu Zema também fez um apelo à população que siga as recomendações de bombeiros e Defesa Civil, para que vidas humanas sejam preservadas. Segundo ele, com o solo encharcado, o pior ainda pode estar por vir.

Confira os sinais de que deslizamentos podem acontecer:

- Trinca nas paredes

- Água empoçando no quintal

- Portas e janelas emperrando

- Rachaduras no solo

- Água minando da base do barranco

- Inclinação de poste ou árvores

