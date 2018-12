Com clima instável nesta segunda-feira (24), o início da noite de véspera de Natal começou com pancadas de chuva em várias regiões da cidade. Segundo a Defesa Civil, chove nas regionais Nordeste, Leste, Pampulha, Norte e Venda Nova.

Há alerta para risco de inundação do Córrego Gorduras, no bairro Maria Goretti, na região Noroeste. A recomendação da Defesa Civil é evitar trafegar pelas ruas Doze e Leonídia de Lima, além de evitar trajetos pela rua dos Limões, no cruzamento com as ruas dos Coqueiros e dos Bambus, próximo à MG-05.

Também há risco de inundação em Venda Nova devido à possibilidade de transbordamento dos córregos das avenidas Abolição, C, Joaquim Pereira e Liege. A recomendação é evitar a região das ruas Setenta e Quatro, Setenta e Sete, Setenta e Nove, Oitenta, Dois e rua Dezesseis, entre o cruzamento das ruas Vinte e Quatro e Dois.

Apesar dos alertas, até o momento não foram registrados acidentes em decorrência das chuvas. A temperatura média na capital mineira é de 28,8Cº e a umidade do ar está em 49%.