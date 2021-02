A Defesa Civil divulgou, no início da tarde desta segunda-feira (15), um comunicado alertando sobre a ocorrência de chuva de 20 mm em Belo Horizonte até as 8h desta terça-feira (16).

No domingo (14), o órgão alertou sobre a possibilidade de risco geológico alto até sexta-feira (19). Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos.

Os principais indícios de que podem ocorrer deslizamentos são trincas nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco e inclinação de poste ou árvores.

Previsão do tempo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda, o clima deve ficar nublado, com pancadas de chuvas isoladas ao longo de todo o dia. As temperaturas variam entre 18ºC e 27ºC, enquanto a umidade relativa do ar gira em torno de 80% e 100%.

Acumulado de chuvas

De acordo com o órgão, das 19h deste domingo até às 7h desta segunda, choveu 11,6 mm na região da Pampulha e 6,8 mm na regional Noroeste, maiores índices do período na capital. Confira o acumulado:

Barreiro - 0,4

Centro Sul - 0,2

Contagem - 2,2

Leste - 3,2

Nordeste - 3,6

Noroeste - 6,8

Norte - 3,6

Oeste - 1,0

Pampulha - 11,6

Venda Nova - 5,0

O levantamento da Defesa Civil aponta que, em pouco mais da metade do mês de fevereiro, já choveu acima do dobro esperado para o período na região Noroeste de BH. A média histórica é de 181,4 mm. Veja a quantidade por regional:

Barreiro - 294,2 (162,2%)

Centro Sul - 354,2 (195,3%)

Leste - 280,6 (154,7%)

Nordeste - 308,8 (170,2%)

Noroeste - 375,2 (206,8%)

Norte - 258,4 (142,4%)

Oeste - 266,6 (147,0%)

Pampulha - 296,6 (163,5%)

Venda Nova - 310,2 (171,0%)

Leia mais:

Tempo chuvoso deve permanecer ao longo da semana em BH; confira a previsão

Chuva já é o dobro do esperado no mês em BH; previsão é de mais água e risco de deslizamentos