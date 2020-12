Depois de muita chuva durante a madrugada desta quarta-feira (9) em Belo Horizonte, a expectativa da Defesa Civil é que as precipitações continuem ao longo do dia. Segundo o órgão, a previsão meteorológica indica céu nublado a encoberto com pancadas de chuva de até 50 mm, acompanhado de raios e rajadas de vento.

A mínima em BH deve ser de 17°C e a máxima estimada é de 25°C. A umidade relativa do ar mínima deve girar em torno de 75% na parte da tarde.

Em virtude das últimas chuvas e a tendência para os próximos dias, a Defesa Civil alertou para atenção ao grau de saturação do solo e nos sinais construtivos, em especial nos locais de maior exposição.

Veja abaixo orientações com relação ao risco geológico:

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores

Nessa terça-feira (8), a instituição havia alertado sobre a possibilidade do período de muita chuva na capital . Até as 5h desta quarta, as regiões que mais choveram foram Centro-Sul, com 58,2 mm, Nordeste, com 56,2 mm, e Barreiro, com 43,2 mm, conforme dados da Defesa Civil.

Apesar das fortes chuvas, não houve registro de ocorrências, informou o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil indicou que os córregos da Região Metropolitana de BH não transbordaram.

Em nove dias, algumas regionais já se aproximaram de um terço da média histórica de água acumulada prevista para o mês de dezembro, que é de 358,9 mm. Veja a quantidade por região:

Barreiro: 130.4 (36.3%)

Centro Sul: 103.4 (28.8%)

Leste: 66 (18.4%)

Nordeste: 76.2 (21,2%)

Noroeste: 57.6 (16%)

Norte: 44 (12.3%)

Oeste: 114.4 (31.9%)

Pampulha: 39 (10.9%)

Venda Nova: 63.4 (17.7%)

Previsão do tempo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima chuvoso deve permanecer em Belo Horizonte até o fim de semana. Nesta quinta-feira (10), a previsão é de céu encoberto com pancadas de chuvas isoladas ao longo de todo o dia. Na sexta-feira (11) e no sábado (12), céu com muitas nuvens e pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.

