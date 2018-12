A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alertas referentes aos riscos de transbordamento de córregos na região da Pampulha e de possibilidade de granizo na noite desta quarta-feira (26).

De acordo com o órgão municipal, há risco de transbordamento dos córregos Ressaca e dos Coqueiros, locais em que é recomendável evitar trafegar pela rua Jacques de Morais no cruzamento com a rua Real Madrid, e avenida Heráclito Mourão Miranda, no cruzamento com rua Tocantins, no bairro Alípio de Melo, na região da Pampulha.

O risco se estende ao Córrego Flor d'Água, onde é contraindicado trafegar pelas avenidas Atlântida, Presidente Tancredo Neves, Antônio Augusto da Silva e Santa Terezinha, e também nas ruas Nilton Baldo, Maria Cândida de Jesus, Antônio Marmo Ferreira, Coronel Rodolpho Soares, Pamplona, Marta Gonçalves, Andorra e rua Um.

Há ainda risco de trasbordamento na área do Córrego Sarandi, próximo à avenida Clóvis Salgado e rua Congonhal, no bairro Sarandi, também na região da Pampulha.