A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um comunicado alertando a população para a possibilidade de granizo na tarde desta sexta-feira (1º). O aviso é válido até às 17h20.

Mais cedo, o órgão já havia informado sobre a chance de pancadas de chuva de até 40 milímetros na capital mineira. A chuva pode ser acompanhada de raios e rajadas de vento ocasionais em torno de 50 km/h.

A previsão do tempo para esta quinta teve temperatura máxima prevista de 30 °C no início da tarde. A umidade relativa do ar estará em torno de 50% no período mais quente do dia.

Confira as recomendações do órgão para garantir a segurança:⠀

- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;⠀⠀

- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;⠀

- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica.

Leia mais:

Defesa Civil alerta para possibilidade de pancadas de chuva no primeiro dia de 2021

BH começa 2021 com tempo parcialmente nublado e pancadas de chuva no fim do dia