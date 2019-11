Os moradores de Belo Horizonte e Região Metropolitana podem se preparar para enfrentar pancadas de chuva nesta quinta-feira (14), inclusive com possibilidade de granizo, e, também, durante todo o feriado de Proclamação da República. A Defesa Civil de BH emitiu um alerta, válido até as 8h de sexta-feira (15), para o risco de chuvas acompanhadas de rajadas de vento de até 50 km/h e raios e, também, sobre o risco de chover granizo até as 17h desta quinta.

Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cléber Souza, uma frente fria que está no litoral de São Paulo vem avançando sobre Minas Gerais e passará todo o feriado prolongado sobre o Estado. "No momento já temos pancadas no Triângulo e Oeste, no Sul o tempo está fechado e com chuvas fracas. Na capital devemos ter pancadas nas próximas horas", garante.



Ainda conforme o especialista, a tendência é que na sexta a cidade tenha uma maior cobertura de nuvens e, consequentemente, as temperaturas deverão cair em boa parte do Triângulo, Centro e Sul do Estado. Se nesta quinta a máxima registrada em BH foi de 30ºC, no dia do feriado a máxima prevista é de 28ºC e a mínima de 19ºC.

"Nos próximos dias a máxima cairá ainda mais, no fim de semana os termômetros não devem passar de 24ºC. Essa frente fria só deve passar no domingo (17), mas ainda deixará um tempo instável. Mas, ainda no fim de semana as temperaturas já devem começar a subir novamente, com possibilidade de chuvas fortes nas regiões Norte e Leste mineiras", finaliza.

Confira algumas dicas da Defesa Civil de BH sobre como agir durante chuvas fortes: ⠀

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

