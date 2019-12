Pelo segundo dia consecutivo, Belo Horizonte apresenta baixa umidade do ar e, por isso, a Defesa Civil da capital mineira emitiu, nesta terça-feira (17), um alerta à população. A previsão é de umidade relativa do ar em torno de 30% até as 18h, enquanto que o ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é acima dos 60%. Por isso, a DC pede que as pessoas se hidratem bastante ao longo do dia.

Segundo o meteorologista Kléber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o nível da umidade do ar chegou a 28%, nesta terça, na região da Pampulha, porém, esse índice ainda não deve causar muitos problemas para a saúde das pessoas. "Como choveu muito nos últimos dias e as precipitações devem voltar a acontecer, esse nível não chega ser preocupante como no período do inverno, quando se registram muitas queimadas e problemas respiratórios", afirmou.

A expectativa é que sse tempo seco não permaneça em Minas Gerais. "A partir desta noite já teremos a chegada de uma frente fria, que poderá provocar pancadas de chuva nas regiões do Triângulo, Centro-Sul e Oeste do Estado. Na Região Metropolitana de BH ela só deve passar a atuar a partir de amanhã (quarta-feira, 18). Depois vai subindo e provocando chuvas nas demais regiões de Minas Gerais", explica.

Por conta do nível baixo, a Defesa Civil de BH divulgou algumas recomendações para a população evitar problemas. Confira:

Hidrate-se durante o dia.

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas.

Evite frituras.

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água.

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas.

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante.

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista.

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

