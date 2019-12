Pelo segundo dia consecutivo, Belo Horizonte apresenta baixa umidade do ar e, por isso, a Defesa Civil da capital mineira emitiu nesta terça-feira (17) um alerta à população. A previsão é de umidade relativa em torno de 30% até as 18h. Por isso, o órgão pede que as pessoas se hidratem bastante ao longo do dia.

Entretanto, esse tempo seco não deverá perdurar em Minas Gerais. Segundo o meteorologista Kléber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). "A partir desta noite já teremos a chegada de uma frente fria, que poderá provocar pancadas de chuva nas regiões do Triângulo, Centro-Sul e Oeste do Estado. Na Região Metropolitana de BH ela só deve passar a atuar a partir de amanhã (quarta-feira, 18). Depoios vai subindo e provocando chuvas nas demais regiões de Minas Gerais", explica.

Segundo ele, o nível da umidade do ar chegou a 28% nesta terça na região da Pampulha, porém, esse índice ainda não deve causar muitos problemas para a saúde das pessoas. "Como choveu muito nos últimos dias e as precipitações devem voltar a acontecer, esse nível não chega ser preocupante como no período do inverno, quando se registram muitas queimadas e problemas respiratórios", completa Souza.

Apesar disso, por conta do nível baixo, a Defesa Civil de BH divulgou algumas recomendações para a população evitar problemas. Confira:

- Hidrate-se durante o dia;

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

- Evite frituras;

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

- Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

