Por conta da chuva que caiu em Belo Horizonte na tarde deste sábado (5), a Defesa Civil bloqueou trecho da avenida Tereza Cristina, na altura do Barreiro, pelo alto risco de transbordamento do córrego do Ferrugem e do ribeirão Arrudas. A via foi liberada cerca de uma hora depois, por volta das 16h15.

Mais cedo, o órgão havia alertado os moradores sobre a possibilidade de precipitações entre 20 e 40 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento de 50 km/h até as 8h deste domingo (6).

11h36 - Possibilidade de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de domingo (6). Fonte: Defesa Civil de BH @prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/O0MErYsoWI — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) December 5, 2020

Até as 15h40 deste sábado, a região do Barreiro havia registrado chuva de intensidade forte, com acúmulo estimado entre 2,6 e 5 mm. Na regional Oeste, precipitação moderada, com até 2,5 mm acumulados, e na Noroeste, chuva fraca, de até 1 mm.

Chuvas registradas em BH até as 15h40 deste sábado (5) Chuvas registradas em BH até as 15h40 deste sábado (5)

Recomendações durante a chuva

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.