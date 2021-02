Um comunicado emitido pela Defesa Civil na manhã desta quinta-feira (18) alerta os belo-horizontinos sobre a possibilidade de pancadas de chuva de até 50 mm, que podem atingir a capital mineira até às 8h de sexta (19). A precipitação pode vir acompanhada de trovoadas isoladas e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

A previsão meteorológica indica que a quinta-feira será de céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva que podem ser fortes. A temperatura mínima foi 18 °C e máxima estimada é de 26 °C. A umidade relativa mínima do ar deve girar em torno de 70%.

8h36 - Pancadas de chuva (30 a 50 mm) com trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais em torno de 50 km/h até 8h de sexta-feira (19).@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/RqjlEClMlp — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) February 18, 2021

Risco geológico

No domingo (14), a Defesa Civil alertou sobre a possibilidade de risco geológico alto até esta sexta. Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos. Conforme orientaçõesos principais indícios de que podem ocorrer deslizamentos são trincas nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco e inclinação de poste ou árvores.

Confira as recomendações para o período de chuva:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

- Atenção especial para áreas de encostas e morros

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199)

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

