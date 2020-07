As manhãs estarão mais frias nos próximos dias. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para baixas temperaturas na tarde desta quinta-feira (30), por conta da atuação de uma massa de ar polar em Minas.

De acordo com o órgão municipal, a temperatura média na capital, pela manhã, deve ficar em torno de 12ºC. O alerta é válido até segunda-feira (3).

16h50 - Baixa temperatura nas primeiras horas da manhã devido a atuação da massa de ar polar. Em torno de 12 °C, até segunda-feira (03/08). Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/bhRwDFzw7S — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) July 30, 2020

Confira as recomendações da Defesa Civil para dias frios:⠀

- Hidrate-se;⠀

- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;⠀

- Realize atividades físicas utilizando agasalho;⠀

- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;⠀

- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.⠀