Após a chegada de uma frente fria a Minas Gerais, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para baixas temperaturas, na manhã desta terça-feira (16). De acordo com o órgão municipal, a população da capital deverá conviver com o frio intenso até domingo (21), com mínimas abaixo de 12 °C nas primeiras horas da manhã.

O dia de hoje amanheceu nublado na capital. A mínima registrada foi de 14 ºC, na estação Cercadinho, por volta de 6h. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aumento da nebulosidade causado pela circulação de ventos marítimos pode ocasionar, no máximo, chuviscos isolados, contribuindo para a sensação de frio.

Nos próximos dias, a previsão é de que a mínima fique na casa dos 11 ºC. E não deve esquentar muito, pois a máxima ficará em torno dos 25 ºC.

Confira as recomendações da Defesa Civil para os dias frios:

- Hidrate-se;⠀

- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;⠀

- Realize atividades físicas utilizando agasalho;⠀

- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;⠀

- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.⠀

