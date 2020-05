O sábado (16) vai ser de pancadas de chuva em Belo Horizonte e Região Metropolitana, conforme alerta emitido pela Defesa Civil, que prevê precipitações, acompanhadas de raios e rajadas de vento, que podem chegar a 50 km/h. O volume estimado é de 20 a 40 milímetros.

Pela manhã, foram registrados chuviscos em alguns bairros da região Centro-Sul da capital. A temperatura mínima notificada foi de 15º C e a máxima deve chegar a 20 º C, no período da tarde, quando a umidade do ar fica em torno de 80%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para domingo (17), a previsão é de 17º C, na madrugada, podendo a máxima chegar a 26º C. A umidade relativa do ar pode ficar em torno de 48%, na parte da tarde.

Durante o perído chuvoso, a Defesa Civil recomenda:



- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximo aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água, avise imediatamente a Defesa Civil (199).

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

