As chuvas não darão trégua nete sábado (9) em Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil, estão previstas chuvas de 50 a 70 mm, com raios e rajadas de vento ocasionais em torno de 50km/h, até 9 horas de domingo.

Não há risco de alagamentos ou transbordamento de córrego se esta quantidade de chuva prevista cair de forma espaçada, ao longo do dia. Mas se ela cair num curto período de tempo, pode acontecer algum reflexo nos cursos d'água da cidade.

Até às 9 horas, todos os rios e córregos de BH estavam dentro de sua capacidade de vazão, segundo informações da Defesa Civil.

O órgão municipal alerta para cuidados a se tomar durnte o período de chuva. Confira:

⠀

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

Leia mais:

Em apenas nove dias, Centro-Sul de BH teve 93,3% das chuvas esperadas para janeiro